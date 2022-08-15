Захарова считает, что США не следует вмешиваться ни в одно расследование за рубежом

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белому дому и Госдепу не следует вмешиваться ни в одно расследование, проводимое суверенными странами на их территории, заявила официальный представитель российского МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что власти не вмешиваются в ход расследования дела об обысках и изъятии секретной документации в поместье бывшего президента США Дональда Трампа.

"Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешиваются в расследования американские", – отметила Захарова в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что против Трампа могут выдвинуть уголовные обвинения. В Конгрессе США заканчиваются публичные слушания, посвященные расследованию штурма Капитолия.

Также ранее Захарова сообщила, что отношения между Россией и США могут быть разорваны в случае объявления Соединенными Штатами РФ “страной – спонсором терроризма”.