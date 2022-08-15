ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку, где содержатся украинские пленные

Удар ВСУ пришелся на поселок, где содержатся пленные боевики Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Еленовку, выпустив по населенным пунктам ДНР 13 снарядов калибром 152 миллиметра.

Информацию об этом распространило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Данных о пострадавших и погибших в результате ударов ВСУ на данный момент пока нет.

Ранее украинские военные нанесли удар по изолятору в Еленовке, где содержались взятые в плен боевики (в том числе, и участники нацбатальона "Азов"*). В результате удара, который был выполнен из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS погибли более 50 украинских военнопленных.

По данным российских официальных лиц, поводом для удара по изолятору стало то, что целый ряд пленных начали признавать свою вину и рассказывать о преступлениях бойцов ВСУ на Донбассе.

*"Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ.