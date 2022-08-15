Армия Китая начала учения вблизи Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия Китая начала очередные военные учения у берегов Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и США, сообщил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, слова которого приводятся на странице ведомства в WeChat.

Так он прокомментировал визит на остров делегации конгрессменов США.

"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора", - заявил У Цянь

Ранее сообщалось, что Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Также ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что под видом масштабных учений в акваториях вокруг Тайваня Пекин может устроить полную блокаду острова. По мнению Леонкова, у Китая есть готовый военный потенциал как для морской, так и для воздушной блокады Китая.