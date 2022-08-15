Bloomberg сообщил о самом высоком с ноября 2020 года риске наступления рецессии в еврозоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск наступления рецессии в еврозоне оценивается как наиболее высокий с ноября 2020 года, экономический спад в следующие 12 месяцев наступит с вероятностью 60%. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили опрошенные агентством Bloomberg экономисты.

Как сообщает агентство, в июле этого года эксперты оценивали вероятность наступления рецессии в еврозоне в 45%, а в феврале до начала конфликта на Украине считали, что она составит 20%. В самой крупной экономике ЕС Германии, полагают экономисты, уже в этом квартале может начаться стагнация.

Также эксперты добавляют, что ухудшение экономической ситуации и рост стоимости жизни происходят на фоне проблем с поставками электрической энергии из РФ и засухи в некоторых странах Евросоюза, все вместе это должно привести к повышению инфляции в еврозоне.

Ранее сообщалось, что в Испании нарастает угроза рецессии. Отмечалось, что статистика за четвертый квартал прошлого года не располагает к оптимизму.

Также ранее Daily Express назвал антироссийские санкции самоубийством Европы. Как считает лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, слова которого приводятся в публикации, “санкционную войну” необходимо остановить, в противном случае “европейский континент рискует погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории”.