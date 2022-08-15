Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке посетили более 450 тысяч человек

Масштабное световое шоу проводилось в Москве в седьмой раз Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшие выходные на юге столицы в Братеевском каскадном парке состоялся международный фестиваль фейерверков «Ростех». Напомним, масштабное световое шоу проводилось в Москве в седьмой раз. «Двухдневный праздник прошел в штатном режиме, происшествий не допущено, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу за два дня увидели более 450 тысяч горожан».

В вечерней программе выступили восемь команд-участниц – из России, Пакистана, Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, Мексики и Сербии. А днём зрители могли побывать на концертах и мастер-классах, поучаствовать в спортивных играх и в других семейных развлечениях. Все это время за порядком следили городские службы. «Пожарную безопасность обеспечивал специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники, дежурили аварийные бригады энергетиков, - уточнил Бирюков. - Более тысячи человек занимались уборкой территории.

Всего в организации мероприятия принимали участие порядка 10 тысяч человек». Заммэра добавил, что за последние годы по обоим берегам Москвы-реки на юге и юго-востоке города создано более 700 гектаров благоустроенных мест отдыха. «В том числе привели в порядок такие крупные объекты, как Братеевский каскадный парк, парки «Братеевская пойма» и 850-летия Москвы, создали парк на берегу Москвы-реки в Капотне», - отметил Бирюков.

По его словам, в целом за десятилетие в Москве реконструировали и создали более 880 парковых и зеленых территорий. При этом в каждом районе независимо от его расположения все общественные пространства соответствуют единым стандартам качества и безопасности.

«Благодаря реализации программ по развитию городской среды во всех районах столицы формируются локальные центры притяжения, где местные жители могут отметить районные и общегородские праздники, появляются возможности для проведения крупных фестивалей и мероприятий», – подчеркнул Бирюков.