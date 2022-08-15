Валерий Мищук Фото: Борис КУДРЯВОВ

Умер Валерий Мищук, известный бард ушел из жизни в Москве 14 августа 2022 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сегодня, 15 августа, ТАСС сообщил брат артиста Вадим Мищук.

"Умер. В Москве, в больнице. От рака. Вчера вечером", - уточнил он, добавив, что о месте прощания пока ничего не известно.

Напомним, братья Мищук принимали участие в проекте "Песни нашего века". Они создавали свои авторские песни вместе с такими артистами, как Сергей Никитин, Виктор Берковский и Георгий Васильев.

Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни умер режиссер Валерий Гришко, художественный руководитель самарского театра драмы имени Горького. В прошлом году он перенес коронавирус, долго восстанавливался.

Также ранее стало известно, что на 49-м году жизни умер российский певец, солист группы “Ласковый май” Юрий Шатунов, об этом сообщил kp.ru PR-директор певца. По его словам, причиной стал обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал "скорую". Артист скончался по пути в больницу.