Денисову пещеру покажут туристам?

Фото пресс-службы Правительства Алтайского края

15 августа в России отмечается День археолога. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил площадку природно-археологического памятника «Денисова пещера» в Солонешенском районе, где лично пообщался с участниками раскопок. Глава региона обсудил задачи комплексного развития инфраструктуры вокруг природно-археологического памятника с научным руководителем федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, академиком Анатолием Деревянко и советником директора Института членом-корреспондентом РАН Михаил Шуньковым.

Фото пресс-службы Правительства Алтайского края

Напомним, Денисова пещера - самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Особо ценный объект культурного наследия народов России. Как археологический объект пещера открыта в 1977 году. За 40 лет непрерывных исследований в ней обнаружены археологические материалы возрастом более 300 тысяч лет. Мировую известность Денисова пещера получила в 2010 году после публикации результатов генетического анализа останков человека, обнаруженных в пещере. Расшифровка ДНК показала принадлежность антропологических останков к ранее неизвестному человеку, который по месту обнаружения получил название денисовец.

«Чем удивительна Денисова пещера? Удивительна тем, что в ней не только сохраняются великолепно находки из органических веществ, то есть кости животных, изделия из кости и так далее, но и экзогенный материал, то есть материал для генетических исследований. В настоящее время мы можем с полным основанием сказать, и с этой точки зрения Денисова пещера – она уникальна в мире, то есть вот то количество украшений, произведений не утилитарных, нет ни в одном археологическом объекте в мире, которое относится к хронологическому интервалу 50 – 40 тысяч лет назад», - рассказал Анатолий Деревянко.

Фото пресс-службы Правительства Алтайского края

Губернатор поздравил археологов с профессиональным праздником. Виктор Томенко подчеркнул, что открытия и находки, связанные с Денисовой пещерой, могут стать хорошей основой для динамичного развития не только территории природно-археологического памятника, но и всего Солонешенского района. По словам главы региона, здесь может появиться рекреационно-территориальный комплекс.

«Этот вопрос мы постараемся лучше систематизировать, и, возможно, превратить эту работу в одну из наших государственных программ. Либо включить объект в существующие программы по развитию туризма, краеведения, которое, как видно выходит далеко за рамки просто жизни в крае, а, наверное, касается истории человечества, происхождения человека и всего, что с этим связано», - резюмировал Виктор Томенко.