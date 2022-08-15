Сенатор Косачев назвал человеконенавистнической идеологией призывы к запрету на выдачу виз россиянам

Замглавы Совета Федерации РФ осудили призывы прекратить выдавать россиянам шенгенские визы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что любые попытки каких-либо стран запретить выдачу виз российским гражданам являются человеконенавистнической идеологией.

"Это человеконенавистническая идеология. Потому что предлагаются либо реализуются меры, которые бьют по площадям, без разбора, по всем без исключения людям вне зависимости от их политических убеждений, просто по принципу гражданства, считайте, по принципу национальности", - рассказал зампред верхней палаты российского парламента в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее с призывом к тотальной "изоляции россиян" от западного мира публично выступил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, по отношению к гражданам РФ необходимо применить так называемый "принцип коллективной ответственности" и закрыть им въезд во все без исключения западные страны.

Подобного мнения придерживается и эстонский премьер Кая Каллас, которая считает, что всем без исключения россиянам следует перестать выдавать шенгенские визы. Однако пока западные лидеры не торопятся реагировать на инициативы Зеленского и Каллас и не спешит рассматривать вопрос о полном прекращении выдачи россиянам виз.