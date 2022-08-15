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Политика15 августа 2022 9:35

Российские войска уничтожили более 100 воевавших на стороне ВСУ боевиков из Германии и Польши

В Минобороны РФ сообщили об ударе по базе наемников в Харьковской области
Александр КИСЛОВ
Игорь Конашенков заявил об уничтожении иностранных наемников Вооруженными силами РФ

Игорь Конашенков заявил об уничтожении иностранных наемников Вооруженными силами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по базе иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара, нанесенного высокоточным оружием, ликвидировано более 100 наемников, еще 50 получили ранения.

"Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии", - сообщил Конашенков в ходе брифинга военного ведомства.

Ранее в российском Минобороны официально заявили о том, что, согласно международному праву, прибывающие на Украину иностранные наемники, которые вступают в ряды ВСУ и неонацистских формирований, не является комбатантами. По данным министерства, наемники "приехали на Украину, чтобы за деньги убивать славян". Лучшее, что может ждать оказавшихся на Украине наемников - длительное тюремное заключение, добавляют в ведомстве.