Российские войска уничтожили более 100 воевавших на стороне ВСУ боевиков из Германии и Польши

Игорь Конашенков заявил об уничтожении иностранных наемников Вооруженными силами РФ Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по базе иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара, нанесенного высокоточным оружием, ликвидировано более 100 наемников, еще 50 получили ранения.

"Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии", - сообщил Конашенков в ходе брифинга военного ведомства.

Ранее в российском Минобороны официально заявили о том, что, согласно международному праву, прибывающие на Украину иностранные наемники, которые вступают в ряды ВСУ и неонацистских формирований, не является комбатантами. По данным министерства, наемники "приехали на Украину, чтобы за деньги убивать славян". Лучшее, что может ждать оказавшихся на Украине наемников - длительное тюремное заключение, добавляют в ведомстве.