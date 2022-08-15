Взрыв произошел на оборонном предприятии в Сербии Фото: pixabay.com

На оборонном предприятии «Крушик», расположенном на западе центральной Сербии произошел взрыв в одном из цехов. В результате происшествия ранены две сотрудницы.

Фабрика, которая находится в городе Валево в 100 километрах на юго-запад от Белграда, является одним из крупнейших оборонных предприятий Сербии.

Как передает местное издание Kurir, в результате взрыва тяжелые ранения получила 40-летняя сотрудница, у которой в руке взорвался капсюль (устройство для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии) К34. Женщина была доставлена в больницу Валево.

Вторая сотрудница находилась недалеко в цехе капсюлей, но получила менее серьезные ранения. На данный момент на месте происшествия проходит расследование инцидента.

Напомним, днем ранее, 14 августа, мощный взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу», расположенном в Ереване.