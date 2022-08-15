МИД Китая назвал визит конгрессменов США на Тайвань "грубым нарушением" суверенитета

МИД Китая назвал визит конгрессменов США на Тайвань нарушением суверенитета Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что посещение американской делегации Тайваня противоречит принципу «одного Китая», назвав этот визит нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.

«Это грубое нарушение принципа "одного Китая" и положений совместных китайско-американских коммюнике, суверенитета и территориальной целостности КНР», - заявил дипломат, отметив, что такие действия направляют «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване».

Вэньбинь заявил, что Пекин призывает Вашингто соблюдать принцип «одного Китая» для предотвращения «еще большего вреда китайско-американским отношениям», а также примет «решительные и эффективные меры» для того, чтобы обеспечить защиту «национального суверенитета и территориальной целостности».

Как писал сайт kp.ru, в Министерстве обороны КНР объявили об очередных военных учениях у берегов Тайваня, отметив, что это должно стать «решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора».