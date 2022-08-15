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В мире15 августа 2022 10:01

МИД Китая назвал визит конгрессменов США на Тайвань "грубым нарушением" суверенитета

В ведомстве заявили, что визит противоречит принципу «одного Китая»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Китая назвал визит конгрессменов США на Тайвань нарушением суверенитета

МИД Китая назвал визит конгрессменов США на Тайвань нарушением суверенитета

Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что посещение американской делегации Тайваня противоречит принципу «одного Китая», назвав этот визит нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.

«Это грубое нарушение принципа "одного Китая" и положений совместных китайско-американских коммюнике, суверенитета и территориальной целостности КНР», - заявил дипломат, отметив, что такие действия направляют «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване».

Вэньбинь заявил, что Пекин призывает Вашингто соблюдать принцип «одного Китая» для предотвращения «еще большего вреда китайско-американским отношениям», а также примет «решительные и эффективные меры» для того, чтобы обеспечить защиту «национального суверенитета и территориальной целостности».

Как писал сайт kp.ru, в Министерстве обороны КНР объявили об очередных военных учениях у берегов Тайваня, отметив, что это должно стать «решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора».