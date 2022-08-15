Wildberries поменял название сайта на русскоязычное
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Маркетплейс Wildberries принял решение о смене названия своего сайта на русскоязычное «Ягодки».
Теперь на главной странице сайта можно увидеть название «Ягодки», однако ссылка, которая ведет к сайту, по-прежнему осталась с названием Wildberries.
Незадолго до этого глава компании Татьяна Бакальчук в ответ на слова вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, заявившего о русификации иностранных названий, сообщила, что рассмотрит данный вопрос.
Wildberries – российский онлайн-ритейлер с оборотом в 844 млрд рублей по итогам прошлого года. Напомним, накануне маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» разработали единую систему для обмена данными о продавцах контрафактной продукции, что позволит предотвратить продажи нелегальных товаров, а также уменьшить распространение подобной продукции в интернете.