Wildberries поменял название сайта на русскоязычное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маркетплейс Wildberries принял решение о смене названия своего сайта на русскоязычное «Ягодки».

Теперь на главной странице сайта можно увидеть название «Ягодки», однако ссылка, которая ведет к сайту, по-прежнему осталась с названием Wildberries.

Незадолго до этого глава компании Татьяна Бакальчук в ответ на слова вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, заявившего о русификации иностранных названий, сообщила, что рассмотрит данный вопрос.

Wildberries – российский онлайн-ритейлер с оборотом в 844 млрд рублей по итогам прошлого года. Напомним, накануне маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» разработали единую систему для обмена данными о продавцах контрафактной продукции, что позволит предотвратить продажи нелегальных товаров, а также уменьшить распространение подобной продукции в интернете.