«В Томской области живут талантливые дети»: Владимир Мазур напутствовал финалисток Пифийских игр

Сегодня глава региона Владимир Мазур встретился в Доме приемов Томской области с финалистками Международных инклюзивных творческих игр. В Удмуртию на следующей неделе от Томской области едут три северчанки - Ярослава Романкова, Софья Лютикова и Ирина Буренкова.

Напомним, финал международных детских Пифийских игр состоится 22-24 августа в Ижевске. Его участникам предстоят творческие состязания по 31 номинации в восьми видах искусства: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, хореографическое, театральное, цирковое искусство, художественное слово и жестовое пение.

Жюри отобрало для участия в финале второклассницу северской школы №80 Ярославу Романкову, третьекурсницу Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций Софью Лютикову и студентку четвертого курса того же колледжа Ирина Буренкова.

«Знаю, что Ярослава и Ирина покорили жюри своими вокальными талантами, а Софья – интересными творческими фотоработами. В Томской области живут замечательные и талантливые дети. Ваше участие в международных играх - тому доказательство», – сказал финалисткам врио губернатора Владимир Мазур.

Глава региона поблагодарил родителей и педагогов девочек за их воспитание и подготовку к играм, а мэра Северска Николая Диденко - за помощь в организации поездки.

Владимир Мазур передал финалисткам флаг Томской области и брендированные футболки, а также сладкие подарки «Томская мозаика».

Встречу завершила песня восьмилетней Ярославы Романковой, которую она исполнила под аккомпанемент аккордеона и балалайки. А Софья Лютикова запечатлела встречу в фотосессии.

«Будем болеть за вас, ждать вашего возвращения и победы, которой я вам искренне желаю», - напутствовал девочек Владимир Мазур.