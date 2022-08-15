Российские военные ликвидировали награжденного Зеленским летчика ВСУ

Информацию о ликвидации летчика уже подтвердили украинские СМИ Фото: REUTERS

В ходе спецоперации РФ на Украине ликвидирован летчик ВСУ Антон Листопад, который был награжден Владимиром Зеленским орденом Мужества. Украинские СМИ называли Листопада "одним из лучших летчиков Украины".

"За несколько дней до гибели, в День Воздушных сил Украины, он получил от президента орден "За мужество" III степени", — пишет украинское издание "Думская". Также сведения о смерти летчика уже официально подтверждают и власти Ивано-Франковской области Украины.

Как уточняет РИА Новости, обстоятельства ликвидации летчика Листопада пока не уточняются.

Ранее российские военные взяли в плен командира украинского нацформирования "Кракен" Дмитрия Стрельникова. Сам Стрельников сообщил, что бойцы подразделения бросили его умирать прямо на поле боя. Спасли националиста военнослужащие Вооруженных сил РФ. Стрельников пояснил, что большинство солдат и офицеров ВСУ не обладает серьезными навыками ведения боев и не умеет обращаться с западным оружием: в связи с этим командир "Кракена" признал, что никаких шансов победить армию РФ у украинских военных просто нет.