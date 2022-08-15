Немцы отреагировали на видеообращение Зеленского к россиянам: "Достал уже" Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Der Spiegel резко отреагировали на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, который предложил россиянам выступить против специальной военной операции, заявив, что в противном случае им грозят визовые ограничения со стороны Европейского союза.

«С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно», - написал один из комментаторов.

«У него есть только эта футболка?», - добавил другой.

Еще один заявил, что «беспомощность Зеленского становится очевидной».

«Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже», - заявил еще один читатель.

Другой предложил украинскому лидеру обратиться к своим соотечественникам. «В частности к "азовцам", которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», - добавил он.