Немцы отреагировали на видеообращение Зеленского к россиянам: "Достал уже"
Фото: REUTERS
Читатели немецкой газеты Der Spiegel резко отреагировали на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, который предложил россиянам выступить против специальной военной операции, заявив, что в противном случае им грозят визовые ограничения со стороны Европейского союза.
«С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно», - написал один из комментаторов.
«У него есть только эта футболка?», - добавил другой.
Еще один заявил, что «беспомощность Зеленского становится очевидной».
«Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже», - заявил еще один читатель.
Другой предложил украинскому лидеру обратиться к своим соотечественникам. «В частности к "азовцам", которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», - добавил он.