В Конгрессе США заявили, что доказательств о рассекречивании документов из поместья Трампа нет Фото: REUTERS

Доказательства, подтверждающие, что документы в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа были рассекречены, на сегодняшний день отсутствуют. Такое заявление сделал председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

«Я не видел никаких доказательств в пользу этого, равно как они не предоставили никаких доказательств», - заявил политик в эфире американского телеканала CBS.

Конгрессмен указал на то, что экс-главы Белого дома нет полномочий проводить рассекречивание. «И представление о том, что через 18 месяцев после этого Дональд Трамп может просто объявить: "Я рассекретил их задним числом", или, "то, что я взял что-то домой, уже означает рассекречивание", абсурдно», - добавил он.

Накануне Трамп заявил, что все документы, которые были обнаружены во время обыска Федеральным бюро расследований (ФБР) его поместья Мар-а-Лаго, были рассекречены, не уточнив при этом, когда именно были рассекречены эти документы.

Напомним, об обысках рассказал сам Трамп, не сообщив, с чем именно они было связано. По данным СМИ, обыски в поместье Мар-а-Лаго продолжались более девяти часов, а участвовало в них не менее ста агентов ФБР.