Apple требует от Rutube скрыть контент государственных СМИ в приложении Фото: REUTERS

Apple требует от Rutube скрыть контент российских медиа в своем iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для пользователей из России. Об этом сообщили в пресс-службе видеохостинга, уточнив, что на фоне таких требований уже ограничили доступ к приложению для некоторых стран.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент "state-sponsored media», - приводит ТАСС заявление пресс-службы, где также отметили, что на данный момент приложение доступно в 171 стране.

Уточняется, что американская компания дала российскому видеохостингу две недели для принятия решения, указав, что в противном случае приложение будет удалено из магазина приложений Apple. Сообщается, видеохостинг уже ограничил доступ к Rutube в AppStore для пользователей из ряда стран, кроме России, Белоруссии и Казахстана.

«На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут. Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения», - говорится в заявлении пресс-службы, где отметили, что на данный момент на Rutube представлены, российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube.