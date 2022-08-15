Косачев считает, что США хотят вывести Китай из равновесия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С очередной американской делегацией на Тайвань США преследуют целью вывести из равновесия Китай, побуждая его к резкой, желательно, силовой реакции, и в результате сформировать антикитайский фронт в Азии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Второй визит высокопоставленных политиков США на Тайвань – это уже не просто отдельная выходка эксцентричной дамы, но, как говорится, тенденция. Посещение Тайбэя делегацией американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию Штатов на эскалацию напряженности в отношениях с КНР", - отметил политик в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая. Отмечается, что сейчас США внимательно изучают оборонные возможности тайваньских вооруженных сил.

Также ранее KP.RU писал, в чем истинный смысл конфликта на Тайване. Отмечалось, что США нарочито делают все возможное, чтобы посильнее уколоть и унизить Китай, демонстрируя ему неизбывность своей политики поддержки Тайваня.