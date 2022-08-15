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Политика15 августа 2022 11:07

Косачев считает, что США хотят вывести Китай из равновесия

Вице-спикер Совфеда прокомментировал очередное посещение Тайбэя делегацией американских конгрессменов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Косачев считает, что США хотят вывести Китай из равновесия

Косачев считает, что США хотят вывести Китай из равновесия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С очередной американской делегацией на Тайвань США преследуют целью вывести из равновесия Китай, побуждая его к резкой, желательно, силовой реакции, и в результате сформировать антикитайский фронт в Азии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Второй визит высокопоставленных политиков США на Тайвань – это уже не просто отдельная выходка эксцентричной дамы, но, как говорится, тенденция. Посещение Тайбэя делегацией американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию Штатов на эскалацию напряженности в отношениях с КНР", - отметил политик в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая. Отмечается, что сейчас США внимательно изучают оборонные возможности тайваньских вооруженных сил.

Также ранее KP.RU писал, в чем истинный смысл конфликта на Тайване. Отмечалось, что США нарочито делают все возможное, чтобы посильнее уколоть и унизить Китай, демонстрируя ему неизбывность своей политики поддержки Тайваня.