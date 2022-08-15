Боевики ВСУ разрушили школу и частный дом в Святогорске

Украинские военные наносят удары по освобожденному РФ Святогорску Фото: Александр КОЦ

Боевики ВСУ наносят массированные удары по социальным объектам и частному сектору в Святогорске в Донецкой Народной республике.

По информации РИА Новости, военнослужащие ВСУ уже разбомбили расположенную в Святогорске общеобразовательную школу, а также один из частных домов. Отмечается, что украинские военные ведут прицельный огонь по мирным объектам, что может привести к гибели рядовых горожан (в том числе, детей и стариков).

Также боевики ВСУ активно сбрасывают на Святогорск запрещенные противопехотные мины "Лепесток" (делается это в местах отдыха горожан, что также представляет смертельную опасность для мирного населения).

Ранее Минобороны России официально сообщало о том, что при освобождении Святогорска украинские националисты побросали оружие и уплыли. При этом украинские спецслужбы намеренно взорвали мост через Северский Донец, фактически отрезав своим военнослужащим путь к отступлению.