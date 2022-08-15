Глава Амурской области Василий Орлов поручил определить опасные участки дорог и ограничить на них скорость

В Приамурье устанавливают новые остановки на школьных маршрутах. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Глава Амурской области Василий Орлов поручил определить опасные участки на дорогах региона и принять меры для повышения безопасности движения. По данным областной Госавтоинспекции, с начала 2022 года в Приамурье зарегистрировано 481 ДТП, число аварий снизилось на 0,6 %. При этом количество пострадавших выросло. - Главам на своих территориях нужно провести работу по выявлению опасных участков дорог с высоким риском ДТП. Как правило, это дороги с высокой интенсивностью движения, низкой пропускной способностью, а также перекрестки, зоны остановок маршрутного транспорта, - поручил Василий Орлов. - Нужно определить, где необходимо ограничить скоростной режим, запретить стоянки транспорта, и, где есть возможность, упорядочить движение. По словам экспертов, хороший эффект дают установленные в прошлом году комплексы видеофиксации нарушений ПДД. Всего в регионе установлено 135 таких «фотоловушек». Кроме того, в 2022 году в Приамурье будет завершена трехлетняя программа по обустройству пешеходных переходов. Их привели в соответствие с национальными стандартами. Особое внимание уделяется переходам возле школ и других учебных заведений. В этом году в регионе стартовал проект по модернизации остановок для школьных маршрутов. На обустройство 157 современных остановок выделено более 152,4 млн. рублей. - Долгосрочное планирование и целевое финансирование обустройства остановок и освещения улиц показало свою эффективность. Работу эту продолжим, - пообещал губернатор.