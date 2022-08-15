Власти ФРГ обвинили Польшу в несвоевременном оповещении об экологической катастрофе на Одере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава заблаговременно не проинформировала Берлин о природной катастрофе на Одере, в результате которой произошла массовая гибель рыбы. Такое заявление в понедельник, 15 августа, сделал представитель Министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ, отметив, что сведения от Польши не поступали в течение примерно двух недель.

«Мы считаем, что система оповещения не сработала. На прошлой неделе мы получили данные об этой катастрофе, о гибели рыбы. Мы были не в достаточной степени проинформированы польскими ведомствами», - сказал представитель ведомства.

Представитель министерства также уточнил, что гибель рыбы на немецкой стороне границы была зарегистрирована 9 августа, однако к этому моменту с польской стороны «не было предупреждений», в связи с чем Берлин «слишком поздно узнал» о произошедшем.

По его словам, на сегодняшний день ведется расследование катастрофы, результат который должен быть представлен «в начале текущей недели». Он также уточнил, что вариант отравления ртутью исключен.

Напомним, полиция Польши назначила награду в размере 1 млн злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в поиске виновных в загрязнении реки Одра. В Германии массовую гибель рыбы назвали «катастрофой небывалых масштабов», отметив, что происходящие будет иметь последствия на годы вперед.