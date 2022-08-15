Верховная Рада одобрила продление военного положения на Украине до 21 ноября 2022 года

Военное положение на Украине продлено еще на три месяца по решению депутатов парламента страны Фото: REUTERS

Верховная Рада проголосовала за продление мобилизации и режима военного положения на Украине до конца ноября 2022 года. Решение об этом принято большинством голосов депутатов украинского парламента.

"Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Совет поддержал утверждение Указа о „Продлении срока проведения общей мобилизации“. Оба голосования „за“ — 328 депутатов", — отметил в своем телеграм-канале депутат парламента Украины от политической партии "Голос" Ярослав Железняк.

Ранее предложение о продлении сроков мобилизации и действия режима военного положения внес в Верховную Раду украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, ситуация в ходе спецоперации РФ складывается для Украины крайне непросто, поэтому никаких оснований для прекращения мобилизации в настоящее время просто нет. Кроме того, как отмечает Зеленский, в стране продолжат действовать все ограничения, предусмотренные военным положением, предпосылок для их полной или частичной отмены не имеется.