Суд в Нидерландах вынесет вердикт по делу о крушении MH17 17 ноября 2022 года

Суд в Нидерландах вынесет вердикты по делу о крушении MH17 17 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Окружной суд Гааги вынесет 17 ноября 2022 года вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом говорится в заявлении судебной инстанции.

«17 ноября 2022 года выбрано в качестве даты вынесения решения по делу о крушении рейса MH17», - говорится в сообщении суда, опубликованного в понедельник, 15 августа, в Twitter, где уточняется, что вынесение вердикта займет полдня и, скорее всего, начнется во второй половине дня.

Судебный процесс по делу о малайзийском Boeing рейса MH17 на востоке Украины начался в Нидерландах два года назад - в начале марта 2020 года. На данный момент по делу проходят четыре фигуранта: три российских гражданина Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Напомним, 17 июля 2014 года малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области. В результате крушения погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.