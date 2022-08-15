Посол ЛНР сообщил, что союзные войска блокировали с трех сторон город Северск в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российская армия, подразделения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) блокировали город Северск с трех сторон. Такое заявление в понедельник, 15 августа, в эфире телеканала «Россия-1» глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», - заявил глава представительства ЛНР в России, указав на то, что «дальше однозначно будет продвижение, вопрос - через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается».

Город Северск находится в 30 километрах западней города Лисичанска, который союзные силы освободили в начале июля текущего года. Город имеет население примерно 11 тысяч человек и расположен на развилке дорог, одна из которых ведет на юг - на Бахмут, а другая - на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.