Новый газовый сбор в Германии может обойтись до 600 евро в год на семью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Размер нового сбора за газ для немецких домохозяйств может вырасти до 2-3 евроцента за киловатт-час потребляемой энергии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Согласно подсчетам агентства, размер сбора за газ для средней семьи, которая состоит из двух человек, будет равна 400 евро в год при тарифе два цента за киловатт-час, а также 600 евро в год при тарифе в три цента.

Уточняется, что точный размер сбора будет заявлен оператором немецкого газового рынка Trading Hub Europe в понедельник, 15 август, и должен компенсировать часть затрат национальных газовых компаний на подорожавшие энергоносители.

«В правительстве видят, что на людей в этой стране ложится значительная нагрузка. Канцлер уже многократно говорил об этом... Одновременно он ясно давал понять, что вместе с этим сбором будет введено послабление.», - заявила в ходе брифинга первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Хоффманн, отметив, что к 1 октября текущего года, когда будет введен данный сбор, для граждан страны «заработают и другие льготы».