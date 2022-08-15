Тюменская область передала Краснодонскому району ЛНР три автомобиля скорой помощи

Глава Тюменской области Александр Моор сообщил о новом виде помощи, которую оказывает регион ЛДНР.

«Проводил в дорогу наших водителей, которые перегоняют машины в Краснодон. Пожелал им счастливого пути, краснодонским врачам скорой помощи – профессиональных успехов, а всем жителям Луганской земли – здоровья, счастья и мира», - сообщил у себя ТГ-канале губернатор.

Отметим, что система здравоохранения нефтедобывающего региона обеспечена техникой в необходимом объеме. В 2022 году приобретен 101 легковой санитарный автомобиль в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Автопарк скорой медицинской помощи в регионе насчитывает 178 единиц. Наша задача — постоянно его пополнять, чтобы автомобили были в строю», - добавила директор Департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Отправили в Краснодон три автомобиля скорой медицинской помощи. Спецавтомашины на базе УАЗ Профи отличаются повышенной проходимостью. Они оснащены всем необходимым оборудованием.