В одном из российских регионов снова введут масочный режим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Бурятии введут масочный режим для жителей региона при посещении общественных мест. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.

Как уточнила глава ведомства, в понедельник, 15 августа, на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции власти республики обсудили текущую эпидемиологическую обстановку, проработав необходимый комплекс мер по этому вопросу.

«Необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, которые связаны со скоплением народа, в первую очередь, при предоставлении государственных услуг, посещении государственных органов исполнительной власти, организаций», - заявила она, отметив также, что в среднем за прошедшую неделю в Бурятии заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 1,7 раза.

Напомним, накануне Роспотребнадзор комментировал необходимость введения ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне, заявив, что об этом на данный момент речи не идет.