Политолог уверен, что Нуланд и Госдеп подтолкнули евреев к взаимодействию с бандеровцами в Украине Фото: EAST NEWS

Президент Института Ближнего Востока, член совета директоров Всемирного еврейского конгресса Евгений Сатановский высказал свое мнение о проекте «жидобандеровщина» - это спайка бандеровцев и евреев на Украине.

Он уверен, что любое проявление нацизма на территории бывшего Союза курируется и Госдепом, и ЦРУ.

- Да, ребята сегодня работают на распад РФ, а раньше работали на распад СССР. Они полагают, что если СССР распался, то почему бы не распасться и РФ? – задается он вопросом в беседе с сайтом mk.ru.

Чтобы достичь этой цели прилагается немало усилий. Например, 8-9 мая в Варшаве был проведен первый Форум свободных народов России. 22 июля состоялся второй в Праге, где была представлена новая карта мира. На месте России – 34 новых государства.

- Мне очень понравилось «отдельное государство Смоленд», - делится эксперт.

Сатановский отметил, что было бы неплохо задать вопросы Виктории Нуланд. Именно к ней тянутся ниточки майдана.

- И то, что выстраивание из Украины Антиросси - это проект американский, ясно даже ежу, - заключил политолог, подчеркнув, что с такими людьми как Нуланд нельзя договор