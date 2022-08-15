Захарова заявила, что Apple привык к тоталитарным практикам Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала требования американской компании Apple к видеохостингу Rutube скрыть контент российских государственных медиа в своем iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для пользователей из России.

По ее словам, с такими требованиями Apple, который привык к «тоталитарным практикам» западных стран, все-таки «занесло».

«Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию», - написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, видеохостинг сообщил, что приложение доступно в 171 стране, однако из-за требований компании им пришлось ограничить доступ к приложению для некоторых стран. Как писал сайт KP.RU, в пресс-службе сообщили, что видеохостинг уже ограничил доступ к Rutube в AppStore для пользователей ряда государств, кроме России, Белоруссии и Казахстана.