Верховная рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины на 7,3 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики страны на 270,2 миллиарда гривен (примерно 7,3 миллиарда долларов). Такое заявление в понедельник, 15 августа, сделал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

«Рада увеличивает расходы на оборону и поддержку экономики на 270,2 миллиарда гривен», - сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Тем временем, депутат Верховной рады Ярослав Железняк пояснил, что расходы были увеличены за счет увеличения внутренних заимствований. По его словам, общие расходы на безопасность и оборону в текущем году теперь составляют 32,5 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Киев попросил на два года заморозить выплаты почти на 20 млрд долларов. Иностранные инвесторы поддержали просьбу, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что такие меры помогут стране сэкономить примерно 6 млрд долларов. Как писал сайт KP.RU, агентства S&P и Fitch назвали реструктуризацию госдолга дефолтом.