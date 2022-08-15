Газоснабжение Херсонской области наладят со стороны Крыма до конца 2022 года

Херсонская область будет снабжаться газом со стороны Крыма после того, как 4,5 тысячи человек остались без газоснабжения из-за украинских обстрелов. Фото: REUTERS

Херсонская область будет снабжаться газом со стороны Крыма. Об этом заявил заместитель министра по экономическому развитию Российской Федерации Сергей Назаров в понедельник 15 августа во время правительственного совещания по социально-экономическим вопросам в Херсоне.

На совещании обсуждалась проблема 4,5 тысяч жителей Херсонской области, которые остались без газоснабжения в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Сергей Назаров рассказал, как будет решен этот вопрос. По его словам, газоснабжение региона будет налажено со стороны Крыма. Назаров пообещал, что это будет сделано до конца 2022 года.

Ранее замглавы администрации региона Стремоусов заявил, что Киев «терроризирует» мирное население с целью сорвать проведение референдума и призвал ВСУ прекратить обстрелы.

Тем временем Херсон и Запорожье готовятся к референдумам.

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