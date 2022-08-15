Россиянин числится среди пропавших без вести после взрыва в Ереване Фото: Кадр видео

Российский гражданин числится среди пропавших без вести в результате взрыва, который произошел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян

«На данный момент пропавшими без вести числятся 17 человек, среди них один гражданин Ирана и один гражданин России», - заявил пресс-секретарь ведомства.

Напомним, мощный взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване в минувшие воскресенье, 14 августа 2022 года. Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва, согласно последним данным, 61 человек получил ранения, а шесть человек погибли.

На данный момент ведутся работы по поиску пропавших, а тушение очагов возгорания продолжается. Следственный комитет Армении в связи с произошедшим возбудил два уголовных дела. По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники.