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В мире15 августа 2022 13:59

В Британии после аномальной жары объявлен желтый уровень опасности из-за ливней

Метеорологи предупреждают о возможности наводнений, ударов молний, града и сильного ветра
Мария ПАВЛОВА
Британцев предупредили о ливнях и наводнениях после рекордной жары и засухи.

Британцев предупредили о ливнях и наводнениях после рекордной жары и засухи.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Великобритании объявлен «желтый» уровень опасности из-за ожидающихся ливневых дождей, которые пройдут по территории практически всей страны после аномальной засухи и жары. Об этом предупредила метеорологическая служба Великобритании в понедельник 15 августа.

«Сильные ливни с грозой двигаются на восток по Великобритании, предупреждение о грозе распространяется на всю Великобританию», - сказано в сообщении ведомства в Twitter.

В метеорологической службе предупредили британцев, которые собираются выйти из дома, о необходимости взять с собой зонты. Также сообщается, что кроме ливневых дождей, возможны удары молний, град и сильные ветер. Метеорологи предупреждают и о вероятности наводнений. Ливневые дожди могут вызвать наводнения потому, что высохшая из-за аномальной жары земля не сможет быстро впитать дождевую воду.

Напомним, «желтый» уровень опасности - это второй уровень, который означает лишь потенциально опасную погоду. Выходить на улицу при таких условиях можно, но быть внимательными необходимо.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не хватает питьевой воды из-за рекордной засухи и жары, которая сильнее, чем в Карибском бассейне.