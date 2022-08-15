Власти Финляндии собираются больше инвестировать в укрепление границы с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хельсинки намерены продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией. Такое заявление сделала премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе пресс-конференции в понедельник, 15 августа, по итогам встречи премьер-министров стран Северной Европы в Осло.

«Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением», - заявила глава финского правительства, уточнив, что власти страны вложили «очень большую сумму в новые истребители», указав на готовность «инвестировать еще больше в будущем».

По ее словам, на сегодняшний день «реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед». «Мы не может быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем», - заявил премьер, уточнив, что по данному вопросу страна сотрудничает с НАТО.

Напомним, накануне стало известно, что Хельсинки собираются ввести ограничения на транзитный туризм из России в европейские страны по выданным финскими представительствами шенгенским визам.