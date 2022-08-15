Новое название Wildberries стало частью маркетинговой акции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое название сайта Wildberries русскоязычное «Ягодки» стало частью маркетинговой компании. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, где не стали подтверждать и опровергать сообщение о смене названия сайта на постоянной основе.

«Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" - это часть маркетинговой акции "Черная пятница" - распродажи с большими скидками - которая сейчас проходит у нас», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе, где также заявили, что сайт был обновлен «в стилистике рекламной кампании».

Напомним, сегодня, 15 августа, на главной странице сайта российского онлайн-ритейлера появилось название «Ягодки», однако ссылка, которая ведет к сайту, по-прежнему сохранилась с названием Wildberries.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого глава компании Татьяна Бакальчук в ответ на заявление вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о необходимости русификации иностранных названий, сказала, что рассмотрит данный вопрос.