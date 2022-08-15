Первый полет полностью импортозамещенного самолета SSJ100 состоится в середине 2023 года

К концу 2023 года запланировано начало поставок самолета SSJ 100 в авиакомпании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В середине 2023 года полностью импортозамещенный российский самолет SSJ 100 совершит своей первый полет. Об этом сообщил в понедельник 15 августа глава Объединенной Авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ 100», - цитирует слова Слюсаря ТАСС.

Глава ОАК добавил, что к концу 2023 года должны начаться серийные поставки импортозамещенного суперджета в авиакомпании и назвал основной задачей синхронизацию процесса поставок в российские авиакомпании SSJ и МС-21 с выбытием из парка самолетов Boeing и Airbus. Юрий Слюсарь отметил, что количество самолетов в штате авиакомпаний не должно изменяться.

Ранее сообщалось, что поставки самолетов Sukhoi Superjet 100, состоящих полностью из российских комплектующих, планируется начать в 2024 году.

Напомним, десять самолетов SSJ 100 планируется выпустить в 2022 году в Комсомольске-на-Амуре.