На Украине прокуратура предъявила мэру Купянска обвинение в сотрудничестве с Россией

Киевские власти угрожают серьезным наказанием всем чиновникам, которые будут сотрудничать с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине генеральная прокуратура предъявила обвинение в госизмене мэру Купянска (Харьковская область) Геннадию Мацегоре.

В офисе украинского генпрокурора отмечают, что поводом для преследование Мацегоры стало его решение начать сотрудничество с российскими властями и военными после того, как Купянск перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Отмечается, что, по мнению украинского руководства, чиновник должен был прекратить свои обязанности и не вступать в контакты с российской стороной.

Однако Мацегора поддержал спецоперацию и действия властей РФ, согласившись продолжать работу на посту градоначальника.

Киевские силовики отмечают, что в ближайшее время Мацегору могут заочно осудить, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее украинские силовики заподозрили в государственной измене местного телеведущего Юрия Кота. Поводом стали публикации в телеграм-канале журналиста, в которых он выражал поддержку российской спецоперации на Украине и одобрял действия властей РФ. В настоящее время Кот находится за границей и не планирует возвращаться на Украину до тех пор, пока в стране не произойдет смена высшего политического руководства.