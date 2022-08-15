В Греции вернули конфискованную США нефть на иранский танкер Lana Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершена перевалка около 60 тысяч тонн иранской нефти, конфискованной в Греции, обратно на иранский танкер Lana, который ранее ходил под российским флагом. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает специализирующийся на данных по морским вопросам портал maritime-executive.com со ссылкой на информацию автоматизированной информационной системы слежения за судами.

«Танкеры Lana и Ice Energy стояли рядом друг с другом на якорной стоянке в Пирее с четверга», - говорится в заявлении портала, где уточняют, что на другую якорную стоянку судно переместили поздно вечером в минувшие воскресенье, 14 августа.

Напомним, судно было задержано неподалеку от острова Каристос в апреле текущего года. Lana обвинили в нарушении антироссийских ограничительных мер, а через месяц Министерство юстиции США при содействии властей Греции конфисковало иранскую нефть, которая находилась на танкере.

Позже выяснилось, что структура, которой принадлежит судна, сменила юрисдикцию, поэтому танкер не подпал под санкции, введенные Европейским союзом. Греческий суд постановил вернуть конфискованную нефть.