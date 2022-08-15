Американского политика призвали ознакомиться с историей после публикации с картой России Фото: REUTERS

Пользователи Twitter резко отреагировали на пост старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро, который обвинил Россию в колониальной политике.

Американский политик опубликовал карту, которая демонстрирует, что российская территория с 1471 года выросла в десятки раз. «Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?» - спрашивает Массаро.

Пользователи социальной сети в ответ рекомендовали политику для подучить американскую историю и «не позориться».

«Вы выглядите посмешищем», - написал один из комментаторов, предложив чиновнику ознакомиться с американской историей «примерно в то же время», а после уже «рассуждать о колониализме».

Некоторые предложили Массаро купить книги по истории, сравнив Америку 1775 года с современной картой.

«Вот где была колонизация», - написал один из комментаторов.

«Посмотрите на карту США. Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм? Когда страна будет деколонизирована?» - спросил другой.