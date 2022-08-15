В Берлине отключили ночную подсветку 100 зданий ради экономии

В столице Германии для экономии отключают подсветку зданий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подсветка порядка сотни зданий отключена с конца июля в Берлине. Об этом в понедельник 15 августа сообщается на официальном портале столицы ФРГ.

Всего планируется отключить подсветку 150 зданий, это поможет властям Берлина сэкономить до 40 тысяч евро в год. Сообщается, что не будет отключена подсветка Мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен, Еврейского музея и Новой Синагоги. Будут подсвечиваться флаги перед ратушей, в которой расположен офис бургомистра Берлина, так как это требование протокола.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал население страны экономить газ, так как не исключает прекращения поставок из России.

Также жителям Германии рассказали, что кошачий метод умывания наиболее подходит для экономии энергии «ради борьбы» с Россией.

В то же время Европа не хочет сокращать потребление газа и экономить его.