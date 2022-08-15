Власти Энергодара заявили о взрывах у Запорожской АЭС из-за массированного обстрела украинской армией Фото: REUTERS

Военно-гражданская администрация города Энергодара заявила, что в понедельник, 15 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении часа ведут массированный огонь из артиллерийских установок по городу, отметив, что зафиксированы взрывы в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что в Энергодаре зарегистрированы «взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне». В администрации также заявили, что второй раз за сутки под огонь попала Ивановка.

Напомним, накануне постпред России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов заявил, что организация визита миссии под руководством агентства на Запорожскую АЭС будет прорабатываться в ближайшее время.