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Здоровье15 августа 2022 15:42

Четырежды привитый от ковида глава компании Pfizer сдал положительный тест

Альберт Бурла ушел на изоляцию и лечится «Паксловидом»
Зухра ПАВЛОВА
Зухра ПАВЛОВА
Четырежды привитый от коронавируса глава компании Pfizer сообщил, что заболел COVID-19.

Четырежды привитый от коронавируса глава компании Pfizer сообщил, что заболел COVID-19.

Фото: REUTERS

Тест на коронавирус у главы компании-производителя вакцины Pfizer Альберта Бурла дал положительный результат. Об этом в понедельник 15 августа сообщил сам Альберт Бурла.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID19», - написал он в Twitter.

Глава Pfizer уточнил, что симптомы заболевания у него «очень легкие» и сообщил, что ушел на самоизоляцию и начал курс лечения «Паксловидом».

«Мы так далеко продвинулись в наших усилиях по борьбе с этой болезнью, что я уверен, что у меня будет быстрое выздоровление», - написал Бурла, добавив, что испытывает чувство благодарности за то, что вакцинировался четыре раза.

Ранее экс-главсанврач Росси Геннадий Онищенко заявил, что если 60 миллионов россиян в ближайшие дни не вакцинируются, страну снова накроет коронавирус.

Тем временем в Бурятии с 16 августа возвращают масочный режим.

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