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В мире15 августа 2022 15:46

Трамп заявил, что ФБР могла подкинуть ему улики при обыске поместья

Экс-президент США заявил, что сотрудники ФБР запретили снимать их действия на видео
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Трамп заявил, что ФБР могла подкинуть ему улики при обыске поместья

Трамп заявил, что ФБР могла подкинуть ему улики при обыске поместья

Фото: REUTERS

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) могли подкинуть улики в ходе обысков в Мар-а-Лаго. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп.

По его словам, в ходе обысков сотрудники ФБР запретили снимать их действия на видео, а также находиться с ними в одних помещениях. «Они могли подкинуть все, что хотели», - заявил экс-глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News в понедельник, 15 августа.

Напомним, об обысках рассказал сам Трамп. По данным СМИ, обыски в поместье Мар-а-Лаго продолжались свыше девяти часов, а участвовало в них не менее ста агентов ФБР. Газета The Wall Street Journal 12 августа заявила, что во время обысков было изъято 11 комплектов секретных документов.

Согласно ордеру, обыск проводился в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, а также хищении и уничтожении документов, а прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит пункты «Секретные документы» и «Конфиденциальные документы».