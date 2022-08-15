Трамп заявил, что ФБР могла подкинуть ему улики при обыске поместья Фото: REUTERS

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) могли подкинуть улики в ходе обысков в Мар-а-Лаго. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп.

По его словам, в ходе обысков сотрудники ФБР запретили снимать их действия на видео, а также находиться с ними в одних помещениях. «Они могли подкинуть все, что хотели», - заявил экс-глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News в понедельник, 15 августа.

Напомним, об обысках рассказал сам Трамп. По данным СМИ, обыски в поместье Мар-а-Лаго продолжались свыше девяти часов, а участвовало в них не менее ста агентов ФБР. Газета The Wall Street Journal 12 августа заявила, что во время обысков было изъято 11 комплектов секретных документов.

Согласно ордеру, обыск проводился в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, а также хищении и уничтожении документов, а прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит пункты «Секретные документы» и «Конфиденциальные документы».