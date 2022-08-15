Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле Шахтерска в ДНР

Фото: opaltai.ru

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков опознан среди погибших при обстреле Шахтерска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Такое заявление в понедельник, 15 августа, сделал председатель общественной палаты Юрий Шамков.

«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали», - приводит ТАСС слова политика, который уточнил, что на текущей неделе тело зампреда Общественной палаты должны доставить в Барнаул.

Шамков также сообщил, что Новиков поехал в ДНР с волонтерской миссией впервые.

При обстреле Шахтерского района ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два волонтера общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Наследие», а четверо пропали без вести. Согласно данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, всего в результате обстрела ранения получили 11 человек, а трое погибли.