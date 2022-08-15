Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что страна не вернется к зависимости от российского газа

Власти Германии заявили, что не намерены возвращаться к зависимости от российского газа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не намерена возвращаться к зависимости от российского газа. Страна будет коренным образом перестраивать свою бизнес-модель, чтобы избежать этой зависимости. Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, который является одновременно и министром энергетики Германии.

«Мы должны с молниеносной скоростью перестраиваться», - сказал Хабек во время пресс-конференции в понедельник 15 августа, отметив, что бизнес-модель, которая базировалась на зависимости от дешевого российского газа, потерпела крах.

Также Хабек отметил, что властям Германии придется прибегнуть к «горьким лекарствам» в процессе перестройки. Так, предполагается введение с 1 октября дополнительного коммунального сбора на отопление газом. Планируется, что сбор будет взиматься в течение двух лет. Также предполагается поддержка ряда компаний из государственного бюджета.

Напомним, канцлер Германии Шольц исключил оплату за российский газ в рублях, признав, что отказаться от российского газа у ФРГ быстро не получится. В Германии сравнили ввод эмбарго на российский газ с катастрофой.

Тем временем эксперт оценил отказ Германии от российского газа в триллион евро.