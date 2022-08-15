ФСБ опубликовала видео задержания украинских диверсантов, пытавшихся устроить теракт на нефтепроводе под Волгоградом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры с диверсантами, которые готовили взрыв нефтепровода в Волгоградской области по указанию спецслужб Украины.

На видео показана машина диверсантов, а также их тела и оружие в руках.

Напомним, в понедельник, 15 августа, сотрудники ФСБ предотвратили взрыв нефтепровода в Волгоградской области. Сообщалось, что мужчины пытались взорвать трубу, однако были нейтрализованы.

Как писал сайт KP.RU, представители спецслужбы заявляют, что взорвать объект намеревались сторонники радикального националиста Максима Марцинкевича, известного как «Тесак». В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что правоохранители, которые задержали злоумышленников, изъяли изготовленную ими самодельную бомбу большой мощности. Кроме того, были изъяты два травматических пистолета, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами.