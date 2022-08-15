«Вкусно - и точка» зарегистрировала новые названия для «Макфлурри» и «Биг Мака»

В сети "Вкусно - и точка" придумали новые названия для бургеров и мороженого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, под какими названиями могут вернуться в Россию мороженое «Макфлурри» и «Биг Мак». Соответствующие заявки на регистрацию торговой марки зарегистрированы в Роспатенте, передает РБК.

Владелец сети «Вкусно – и точка», которая пришла на смену «Макдональдсу» - ООО «Система ПБО» - подал заявку на регистрацию трех товарных знаков. В категории десертов и мороженого это товарный знак «Айс де Люкс». В категории сэндвичей поданы заявки на регистрацию двух товарных знаков – «Биг Хит» и «Биф Хит».

Напомним, ранее Олег Пароев, гендиректор новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка», которая сменила «Макдоналдс» в России, заявил, что скоро посетителям предложат аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри». Сообщалось, что мороженое и бургер будут приготовлены по российским рецептам, в частности, сеть пытается воспроизвести привычный соус из иных ингредиентов.

Также «Вкусно – и точка» присматривался к белорусскому аналогу «Кока-Колы».