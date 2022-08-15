Британский наемник рассказал, как иностранные боевики попадают на Украину

Наемник из Великобритании рассказал, как иностранные боевики добираются до Украины. Фото: REUTERS

Иностранные наемники попадают в Украину через лагеря беженцев, расположенные на украинско-польской границе. Об этом рассказал в понедельник 15 августа гражданин Великобритании Дилан Хили, который воевал на стороне украинских войск.

Напомним, суд над пятерыми иностранными наемниками начался в ДНР в понедельник 15 августа. Дилан Хили обвиняется в вербовке боевиков для участия в боевых действиях на стороне Украины.

На суде Хили описал маршрут, которым он добирался до Украины. По его словам, он прилетел из Великобритании в Краков (Польша), доехал на такси до города Перемышль, а после – до расположенного на украинско-польской границе лагеря украинских беженцев, где познакомился с проводником, который переправил его и еще несколько человек до украинского Ямполя. Позже Хили сам занимался перевозкой иностранных наемников, пишет РИА Новости.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих наемников из Великобритании и Марокко.