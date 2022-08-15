Путин заявил о тщетности попыток «отменить Россию»

Путин заявил о невозможности "отменить" Россию. Фото: REUTERS

Попытки «отменить Россию» не могут увенчаться успехом. Об этом в понедельник 15 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что историю делают люди и молодые россияне призваны продолжать культурные традиции великой страны.

«Историю делают люди. И сегодня это в том числе вы - молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений», - сказал Путин, обращаясь к участникам и гостям фестиваля «Таврида.Арт».

Четвертый ежегодный творческий фестиваль «Таврида.Арт» стартовал в Крыму 15 августа 2022 года. В этом году он проходит в бухте Капсель под Судаком.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что Россию «отменить» невозможно.

Почему целью США и их союзников стало стремление «отменить» Россию, читайте здесь на KP.RU.