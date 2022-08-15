Минобороны РФ: Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС.

"Для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля", - сказал он в ходе брифинга.

Как отметили в российском военном ведомстве, в результате этих провокаций может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы.

Напомним, накануне постпред России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов заявил, что организация визита миссии под руководством агентства на Запорожскую АЭС будет прорабатываться в ближайшее время.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.